Масштабную уборку снега завершили в Подольске

В Подольске завершили масштабную уборку снега после сильных снегопадов. Все городские службы работали в круглосуточном режиме для ликвидации последствий непогоды.

Все службы работали круглосуточно. Для расчистки улиц и дворов привлекли почти 300 человек и 100 единиц техники. Особое внимание уделили придомовым территориям.

«Управляющие компании задействовали более 500 дворников. Очищено свыше 350 дворов и 4,5 тысячи входных групп», — сообщил глава округа Григорий Артамонов.

Силами Подольского комбината благоустройства вывезли около 500 кубометров снега. Работы вели в усиленном режиме до полной ликвидации последствий снегопада.