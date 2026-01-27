Масштабную уборку снега после циклона провели в Химках

Коммунальные службы очистили улицы и дворы от снежных заносов. Работы велись во всех микрорайонах до устранения последствий непогоды.

Дворники и специализированная техника работали на улицах, во дворах и общественных пространствах Химок, обеспечивая проезд транспорта и безопасное передвижение пешеходов. Уборка проходила в усиленном режиме. Дополнительно проводилась обработка тротуаров противогололедными реагентами для предотвращения скольжения.

Жителей просили соблюдать осторожность и по возможности освобождать парковки от личного транспорта для эффективной работы спецтехники. Также просим соблюдать правила дорожного движения и быть внимательнее.

По вопросам, связанным с расчисткой снега, можно обратиться на единую горячую линию администрации по телефону +7 495 793-01-01, а в экстренных ситуациях — по номеру 112.