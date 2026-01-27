Масштабную уборку снега начали в Пушкинском

Коммунальные службы округа с раннего утра 27 января ведут масштабную работу по расчистке улиц. На борьбу со снегопадом вышли более 600 работников и 240 единиц специализированной техники.

Работы ведутся по четкому регламенту. Все муниципальные учреждения отдаленных поселений, ответственных за очистку, ежечасно отчитываются о проделанной работе.

«В первую очередь отрабатываются опасные участки, дороги с интенсивным движением, автобусные остановки и спуски. Управляющие компании расчищают входные группы многоквартирных домов», — сообщил глава округа Максим Красноцветов.

Из-за длительного снегопада временно закрыты для посетителей катки на территории округа. Их работа возобновится после окончания непогоды и подготовки ледового покрытия.

Администрация призывает автомобилистов быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и парковать личный транспорт с учетом беспрепятственного проезда снегоуборочной техники.