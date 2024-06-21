Масштабную реконструкцию теплосетей проведут еще в 6 округах Подмосковья до 2028 года

В ближайшие пять лет в Подмосковье проведут масштабную программу реконструкции ЖКХ. Значительную часть работ запланировали на этот год. Изменения почувствуют десятки тысяч человек. О планах модернизации в шести городских округах рассказали в Мособлдуме.

«Всего, чтобы обеспечить бесперебойное предоставление горячего водоснабжения и теплоснабжения от котельной „Восточная“, планируют потратить свыше 1,5 миллиарда рублей, из которых более 1,2 миллиарда рублей — из регионального бюджета», — рассказал глава комитета Игорь Коханый.

Планы по улучшению коммуникаций обсудили в комитете Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству. Перед заседанием депутаты и другие участники встречи осмотрели котельную «Восточная» в Электростали, которая обеспечивает теплом свыше 200 жилых домов. Минувшей зимой она дала сбой, после чего там провели масштабный ремонт, на который только по муниципальным контрактам выделили более 282 миллионов рублей.

Аварийные ситуации прошлой зимой возникли и в других муниципалитетах. Чтобы исключить такие случаи в грядущем отопительном сезоне, там проведут модернизацию сетей, за которой будут наблюдать депутаты.

Богородский округ

В Богородском в этом году планируют капитально отремонтировать четыре котельные на улицах Ревсобраний, Климова, Рабочая и Маяковского. Обновления ждут теплосети в селе Стромынь, микрорайонах Ногинск-9, Фабрики, Вишняковские дачи, Светлый, деревне Большое Буньково, поселке Демонстрационном. Изменения коснутся 36 тысяч человек.

Кроме того, в округе построят станцию очистки холодной воды, реконструируют водозаборный узел в деревне Мамонтово, капитально отремонтируют очистные сооружения в поселке Тимохово и проведут другие работы.

В 2025 и 2026 годах новые котельные появятся в Электроуглях и Ногинске.

Лосино-Петровский

В этом году в округе капитально отремонтируют теплосети в поселках Свердловском и Юность, деревнях Мизиново и Мизино, микрорайоне «Солнечный». Там программа коснется восьми тысяч человек.

В 2025 году в деревне Мизиново построят еще одну котельную, а в 2026 — еще три в поселке Свердловском и на улицах 7 ноября и Гоголя в Лосино-Петровском. В этом же году на улицах Горького, Суворова, Ленина и Первомайской построят пять километров сетей.

Павловский Посад

В Павловском Посаде в этом году изменения почувствую девять тысяч человек. Там заменят четыре километра теплосетей, обновят водопроводные сети и артезианские скважины.

До 2028 года в деревнях Кузнецы, Чисто-Перхурово, Алферово, Ефимово и в селе Казанском построят пять котельных, еще три появятся в Павловском Посаде на улице Каляево, переулке Интернациональном и в деревне Ново-Загарье. Всего с 2025 по 2028 годы запланировали реконструировать 16 километров коммуникаций.

Черноголовка

До конца этого года котельную отремонтируют в селе Макарово, на улицах Строителей, Объездной, Лесной и Первой капитально отремонтируют теплосети. Коммуникации заменят на улицах Соединительной, Центральной, Лесной и Третьем проезде. Канализационные очистные сооружения появятся в военном городке Ногинск-4 и селе Макарово.

В 2025 году сети обновят на Соединительной, Коммунальной улицах, а также на Школьном бульваре. На Технической улице отремонтируют котельную. До 2028 года обновления также ждут коммуникации на Центральной, Школьной и Первой улицах.

Электросталь

Программа ремонта в Электростали улучшит жизнь для 28 тысяч человек. На Строительном переулке капитально отремонтируют котельную, а на улицах Карла Маркса и Октябрьской в порядок приведут теплосети.

В ближайшие пять лет еще пять котельных построят в селе Иванисово, поселках Фрязево и Елизаветино, а также на Набережной улице, Восточном проезде и улице Золотухи. Еще одна появится в поселке Всеволодово.

Капремонт проведут на котельных в Ногинске-5, Строительном переулке и поселке Новые дома.

Орехово-Зуево

В этом году новые котельные построят в Ликино-Дулеве, поселках Верея, Мисцево, деревне Запутное и селе Хотеичи Реконструкцию сетей запланировали в Ликино-Дулеве, Орехово-Зуеве, деревнях Дмихово и Губино, а также в поселке Озерском. Еще четыре километра коммуникаций построят в Лкино-Дулеве, поселках Авсютино, Мисцево и Верее, деревне Запутное.

В ближайшие годы еще несколько котельных реконструируют в Ликино-Дулеве, Орехово-Зуеве, деревне Кабаново, деревне Дрезна и в Куровском.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что модернизация ЖКХ охватит 60% жителей за пять лет.

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