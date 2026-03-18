Масштабную реконструкцию котельной в селе Дубна завершили в Чехове

Котельная в Дубне вошла в программу масштабной модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения, которая реализуется на территории муниципального округа благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева и правительства Московской области.

Благодаря проведенным работам этот отопительный сезон в Дубне прошел с использованием нового котла № 1, который уже обеспечил теплом 12 многоквартирных домов и местные социальные учреждения.

«В настоящее время на объекте смонтировано и обвязано два пластинчатых теплообменника, произведен монтаж циркуляционных и повысительных насосов. В работе — установка химводоподготовки», — отметил Александр Богомолов.

Параллельно идет реконструкция здания: полностью обновлена кровля, заменены окна. Впереди — ремонт фасада и внутренняя отделка помещений.

Во время обхода территории вместе с представителем управляющей компании «Авалон» замглавы округа осмотрел дома № 1, 2, 3 и 4. Жители подняли ряд острых тем, требующих оперативного решения. Основные жалобы касались протечек кровли, необходимости ремонта подъездов, отсутствия в них отопления, а также состояния придомовых территорий. Отдельно граждане обратили внимание на некорректные, по их мнению, начисления за электроэнергию, потребляемую на общедомовые нужды.

По итогам встречи Александр Богомолов подчеркнул необходимость комплексного решения проблем. Управляющей компании «Авалон» поручено в кратчайшие сроки провести ревизию и плановые работы в электрощитовых, а также укомплектовать штат персоналом для качественной уборки подъездов и придомовых территорий.