Масштабную реконструкцию контейнерных площадок начали в Богородском округе

В Богородском округе стартовали работы по реконструкции контейнерных площадок в нескольких населенных пунктах. Обновление затронет Ногинск, а также деревни Тимково, Стулово и Караваево.

В муниципалитете продолжают развивать систему обращения с отходами. Работы направлены на улучшение условий для сбора и вывоза мусора, а также на повышение удобства для жителей.

Подрядчики перестраивают площадки с учетом действующих нормативов. Площади увеличивают, чтобы разместить больше контейнеров и исключить переполнение. Дополнительно оборудуют подъезды для мусоровозов, чтобы техника могла работать без задержек. На площадках устанавливают бункеры и баки для крупногабаритных отходов.

Обновление должно снизить количество стихийных свалок и упростить доступ к контейнерам. Власти рассчитывают, что изменения помогут повысить дисциплину жителей в вопросах обращения с отходами.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее неоднократно подчеркивал важность таких работ.

«Контейнерные площадки должны соответствовать стандартам. Жители ждут порядка и чистоты», — отметил он.