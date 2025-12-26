Масштабную промывку сетей водоснабжения завершили в Истре

С начала года в Истре выполнено свыше 100 промывок магистралей холодного водоснабжения. Все работы проводились по единой программе для комплексного обновления сетей.

Работы охватили практически весь округ. В список вошли как крупные населенные пункты — Истра, Дедовск, Павловская Слобода, Снегири, — так и десятки сел и поселков, включая Агрогородок, Бужарово, Онуфриево, Новопетровское и жилой комплекс «Малая Истра».

Такие промывки необходимы для поддержания качества воды. Со временем внутри труб накапливаются отложения: соли жесткости, ржавчина и песок. Они сужают просвет в коммуникациях. Своевременная профилактика позволяет значительно продлить срок службы водопроводных сетей. Без регулярных промывок пришлось бы прибегать к дорогостоящей замене целых участков, что существенно ударило бы по бюджету муниципального округа.