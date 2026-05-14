Масштабную модернизацию теплосетей проведут в Чехове

В Чехове начались работы по обновлению котельных, тепловых пунктов и инженерных сетей. Подготовку к следующему отопительному сезону обсудили на часе по ЖКХ под руководством главы округа Михаила Собакина.

В обсуждении приняли участие представители подрядных организаций, ресурсоснабжающих предприятий и управляющих компаний. Основное внимание уделили ремонту объектов теплоснабжения и срокам подготовки коммунальной инфраструктуры к зиме. Чехов стал одним из крупнейших участников областной программы по модернизации теплосетевого хозяйства.

Работы уже идут на улицах Московская, Полиграфистов, Гагарина, Чехова, Угловая, Дорожная и на Вокзальной площади. Обновление затронет и деревню Манушкино. На каждом участке специалисты провели обследование, определили объем задач и подготовили территорию для ремонта. Сейчас на объектах задействованы более 50 рабочих.

«Благодаря поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева и правительства Московской области округ получил возможность провести комплексное обновление системы теплоснабжения. Для Чехова это самый крупный объем работ за последние годы», — отметил Михаил Собакин.

Жителей округа попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом. После завершения всех этапов подрядчики восстановят дорожное покрытие и приведут территории в порядок.

Подготовка к новому отопительному сезону уже вошла в активную фазу. В муниципалитете сформировали специальный штаб, определили состав комиссий для проверки объектов и утвердили график отключения горячего водоснабжения. Коммунальные службы также составили план профилактических работ на летний период.

С 15 мая в округе начнутся гидравлические испытания и планово-предупредительный ремонт. К концу июня специалисты рассчитывают выполнить около половины запланированного объема. До конца июля показатель должен превысить 70 процентов. Полностью завершить профилактические работы планируют к 1 сентября, а до 25 ноября округ рассчитывает получить паспорта готовности к отопительному сезону.