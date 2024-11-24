Масштабную модернизацию системы ЖКХ проведут в Реутове в 2025

В следующем году в Реутове проведут капитальный ремонт двух котельных и модернизируют часть магистральных теплосетей. О планах по обновлению системы теплоснабжения сообщил глава города Филипп Науменко.

По его словам, эти меры направлены на повышение надежности теплоснабжения и снижение аварийности на сетях. При этом отопительный сезон в городе проходит в штатном режиме: все котельные и тепловые пункты работают исправно, теплоноситель подается без сбоев.

«Подготовлена документация на капитальный ремонт котельной № 1, расположенной на улице Новогиреевской, и котельной № 5 на Юбилейном проспекте. Также будет переложена часть тепловых сетей в южном районе», — рассказал Науменко.

На сегодняшний день теплоснабжение в Реутове обеспечивают восемь котельных, 38 центральных тепловых пунктов и 112 индивидуальных тепловых пунктов, подключенных к системе диспетчеризации. Эта система позволяет дистанционно контролировать техническое состояние оборудования, оперативно реагировать на отклонения параметров теплоносителя и повышать эффективность работы.

Программа модернизации теплоснабжения реализуется в Московской области по распоряжению губернатора Андрея Воробьева.

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