Масштабную модернизацию коммунальной инфраструктуры начали в Чехове

О переменах в сфере ЖКХ рассказал глава округа Михаил Собакин на конференции во Дворце спорта «Олимпийский». В своем докладе он отметил, что масштабная программа по модернизации тепло- и водоснабжения рассчитана до 2030 года.

В этом году в Чехове начали ремонт 12 котельных и шести участков тепловых сетей. В 2026 году планируется реконструкция 11 центральных тепловых пунктов и прокладка более 43 километров теплотрасс. Подрядчики уже определены.

За последние пять лет в округе построили два новых водозаборных узла в поселке Мещерское и Крюково, а также отремонтировали канализацию на улице Чехова. На 2026–2028 годы запланированы работы по модернизации очистных сооружений в Чехове-7 и поселке Столбовая, реконструкция канализационных станций в Манушкино и Мелихово.