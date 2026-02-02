Масштабную историческую выставку откроют в Одинцове

В феврале в парке «Патриот» города Одинцово состоится масштабная историческая выставка. Ее открытие запланировано на 6 февраля в 11:00.

Экспозиция включает семь тематических разделов. К Дню инженерных войск подготовлены выставки батальной живописи «Войска со стальными нервами» и станковой композиции «Сквозь время доблесть не молчит».

В честь полного освобождения Ленинграда представят фотографии, которые отражают ключевые события битвы за город. Гости также увидят военную форму и личное оружие солдат того периода.

На выставке можно будет узнать больше о Сталинградской битве и начале специальной военной операции. Среди экспонатов — беспилотники «Орлан-10», «Орлан-30», «Зала-16Е» и другие модели.

«Мы стремимся сохранить память о героях и важных страницах истории для всех поколений», — подчеркнули организаторы.

Ко Дню защитника Отечества представят бюсты выдающихся военнослужащих, личные вещи Героев Советского Союза, летчиков и покорителей космоса. Выставка будет работать в течение февраля.