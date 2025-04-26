Масштабную историческую реконструкцию к 80-летию Победы провели в Химках

В Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» городского округа Химки прошла масштабная историческая реконструкция, посвященная юбилею Победы в Великой Отечественной войне. На мероприятии, которое провели под лозунгом «Успех V единстве поколений!», побывала и руководитель муниципалитета Елена Землякова.

Участниками театрализованного сражения стали более 200 реконструкторов и свыше 150 профессиональных актеров. Атмосферу того времени точно передали искусно подобранные костюмы, техника и предметы быта. Для воссоздания панорамы боевых действий применили свыше полусотни машин военной техники.

На территории Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» работали более 30 интерактивных площадок. Гостям мероприятия рассказали и показали, как работали связисты, врачи, журналисты, кинологи. Всех желающих угостили блюдами полевой кухни.

Напомним, что накануне празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне в Химках организуют тематические выставки, концерты, спектакли и патриотические акции. Мероприятия проводят для формирования у подрастающего поколения любви к Родине и уважения к истории страны.