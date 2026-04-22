Масштабное обновление теплосети завершат в Чехове к концу 2026 года

Замена коммуникаций проходит в рамках программы модернизации объектов теплоснабжения округа. Общая протяженность обновляемых сетей составит почти 22, 5 километра в двухтрубном исполнении.

Работы уже ведутся в Манушкине от котельной № 3 до дома культуры «Русь». Теперь подрядчики приступают к прокладке сетей в центре города на улицах Московская, Полиграфистов, Дружбы, Чехова, Мира, Молодежная, Гагарина, Вокзальная, Монтажная и Набережная.

«Это неизбежно приведет к временным неудобствам: раскопки, частичное перекрытие проездов, опиловка деревьев в охранных зонах теплосетей. Обращаюсь к вам с просьбой проявить терпение и понимание. Мы делаем это ради главного — чтобы в будущем вы получали качественную и надежную коммунальную услугу», — отметил руководитель муниципалитета Михаил Собакин.

На ремонтных участках разместят информационные щиты. Обязательные мероприятия — последующее восстановление и благоустройство участков.

Программа реконструкции тепловых сетей рассчитана до конца 2026 года.