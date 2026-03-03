Масштабное обновление коммунальной инфраструктуры пройдет в Пушкино

В округе продолжаются масштабные работы по госпрограмме модернизации систем водоснабжения и водоотведения. После смены ресурсоснабжающей организации удалось добиться заметных результатов в повышении качества работы. Сейчас эти задачи решает МУП «Пушкинские коммунальные системы».

На 2025 год для округа выделили 15 единиц спецтехники. В их числе илососы, каналопромывочные машины, манипуляторы и ГАЗели. Это заметно повысило надежность предприятия. Новая система диспетчеризации позволит быстрее реагировать на аварии и подтопления.

«Работа управляющих компаний особенно важна для жителей. Наша задача — повышать эффективность организаций, которые обслуживают многоквартирные дома, и сокращать число тех, кто находится в „красной зоне“ рейтингов», — отметил Максим Красноцветов.

В этом году в округе стартуют крупные проекты. В Пушкино реконструируют КНС № 27, которая обслуживает 110 тысяч человек. В мае начнется реконструкция самоточного коллектора в микрорайоне Заветы Ильича — диаметр труб увеличат до 1,2 метра. Также работы проведут на ВЗУ № 6 в поселке Лесной.