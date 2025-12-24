Масштабное обновление электрических сетей проведут в Лобне в 2026 году

В городском округе Лобня в 2026 году проведут масштабное обновление электрических сетей. Специалисты уже завершили инвентаризацию, которая позволила выявить участки кабельных линий, нуждающиеся в замене.

Основное внимание будет уделено модернизации высоковольтных кабельных линий. АО «Мособлэнерго» заменит устаревшие кабели на современные, что повысит надежность электроснабжения и снизит технологические потери в сетях.

«Недавний опыт показал, что восстановление электроснабжения потребителей могло бы быть более оперативным. Недостаточная координация работ привела к тому, что при массовом переподключении нагрузки на одну трансформаторную подстанцию возник дефицит мощности», — отметила в своем Telegram-канале глава муниципалитета Анна Кротова.

Она также добавила, что для обеспечения готовности к нештатным ситуациям в четверг пройдут учения аварийных бригад по оперативному реагированию.