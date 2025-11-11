Масштабное обновление дворов и дорог проведут в Пушкино в следующем году

Жители округа готовятся к долгожданным изменениям, которые начнутся уже в следующем году. В администрации завершена работа по формированию полного списка территорий, подлежащих благоустройству.

Эти масштабные преобразования охватят ключевые аспекты городской инфраструктуры — от мест отдыха до транспортных артерий. В рамках плана на 2026 год будет проведено комплексное обновление 13 дворовых территорий. Это включает в себя не только косметический ремонт, но и создание современной и безопасной среды: обустройство новых пешеходных дорожек, установку систем освещения, лавочек и урн, а также озеленение. Для самых маленьких жителей округа появится 16 детских игровых комплексов. Они будут оснащены безопасным покрытием и разнообразными игровыми элементами.

Особое внимание будет уделено и пешеходной инфраструктуре. В округе планируется обустроить 19 «народных троп». На следующий год в планах — привести в порядок 14 муниципальных дорог.