Масштабное обновление дорожно-транспортной сети проведут в Балашихе

В Балашихе начнется масштабная модернизация дорожной сети в связи со строительством многопрофильной больницы в южной части города. Реконструкция затронет улицы Шестую, Струве и Пролетарскую, а также будет построен центральный участок улицы Главной, что обеспечит удобный подъезд к новому медицинскому учреждению.

Для улучшения доступа жителей к больнице планируется изменить маршруты общественного транспорта, учитывая необходимость заезда к медучреждению. В случае необходимости будут добавлены дополнительные автобусы, чтобы обеспечить комфортное и быстрое передвижение.

Глава Балашихи Сергей Юров выразил благодарность Президенту России Владимиру Путину и Губернатору Московской области Андрею Воробьеву за поддержку данного проекта.

«Ввод в эксплуатацию нового здания Балашихинской больницы принципиально изменит качество оказания медицинской помощи в городе, а масштабный проект реконструкции дорожной сети позволит в ближайшие годы существенно улучшить транспортную доступность южной части Балашихи», — отметил Юров.

Кроме того, в рамках этого проекта предусмотрено строительство путепровода через железнодорожные пути Горьковского направления МЖД в районе платформы Черное. Это улучшит транспортную доступность для жителей микрорайонов Черное, Заря, Северный, Агрогородок и деревни Федурново. Также запланирована реконструкция Носовихинского шоссе, что сделает дорогу к станциям МЦД-4 Ольгино и Железнодорожная более удобной и разгрузит микрорайоны Керамик и Железнодорожный.

В дополнение к этому, в рамках развития транспортного каркаса Балашихи планируется строительство выездов на Южно-Лыткаринскую автодорогу от улицы Керамической и улицы Бояринова. Основные работы по модернизации дорожной сети должны быть завершены к концу 2027 — началу 2028 года.