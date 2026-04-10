Масштабная весенняя уборка началась в округе Пушкинский

Коммунальные службы приступили по поручению главы округа Максима Красноцветова к приведению в порядок территорий. Работы по благоустройству в Ивантеевке проинспектировали уполномоченный главы муниципалитета Нина Ушакова и председатель окружного совета депутатов Артем Садула.

Проверяющие оценили состояние муниципальных автомобильных дорог, общественных пространств и придомовых территорий. Руководитель МКУ «Тарасовское» Алексей Александров заверил, что у предприятия есть вся необходимая техника и достаточное количество специалистов для своевременного завершения работ.

Нина Ушакова отметила, что особое внимание уделяется территориям, поврежденным во время капитального ремонта теплотрасс. Специалисты МКУ «Тарасовское» помогают ресурсоснабжающим организациям восстановить и благоустроить участки.

«Наша общая цель — сделать округ комфортным для всех жителей. Именно в таких повседневных, но важных делах проявляется настоящая сила наших коммунальных служб», — подчеркнула уполномоченный главы округа Пушкинский.