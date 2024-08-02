Масштабная реконструкция очистных сооружений началась в Дубне

В Дубне началась реконструкция очистных сооружений, рассчитанная на два года и оцениваемая в шесть миллиардов рублей. В рамках этого масштабного проекта планируется удвоить мощность очистного комплекса, что станет важным шагом для дальнейшего развития наукограда.

Сейчас подрядная организация вышла на объект и начала подготовку площадки под строительство нового комплекса. Общая продолжительность работ составит 22 месяца. Руководитель проекта Алексей Ермаков отметил, что новый комплекс обеспечит более эффективную работу, соответствующую современным экологическим требованиям.

«Благодаря Правительству Московской области и лично нашему губернатору, наконец, стало возможно реализовать этот масштабный проект, к которому мы шли около 10 лет. Это модернизация наших очистных, которые принимают все стоки, которые есть в городе», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Напомним, что старым очистным сооружениям Дубны уже 60 лет, и они работают на пределе своих возможностей. Модернизация пройдет без остановки существующих инженерных коммуникаций. Как только новая линия будет построена, старый комплекс отключат и подключат новый. После этого подрядчик приступит к реконструкции уже существующих объектов на действующих очистных сооружениях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».