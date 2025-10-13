«Масштабная продолжительная программа». Воробьев – о цифровой трансформации коммунального хозяйства Подмосковья

Комфорт и качество жизни в Подмосковье остаются в центре внимания региональных властей. О достижениях и планах в этой области рассказал губернатор Андрей Воробьев .

В последние несколько лет в Московской области активно модернизируют системы тепло-, электро- и водоснабжения.

«Для всех очевидно, что это масштабная продолжительная программа, которая предполагает не только замену каких-то узлов и труб, речь идет еще и о трансформации. Это значит, что все самое умное — датчики, счетчики, автоматика — дает очень заметный результат», — пояснил Андрей Воробьев.

На повестке дня также подготовка дорожных и коммунальных служб к зиме. Как отметил губернатор, все участники процесса должны работать по единым стандартам.

Важно убедиться, что техника не простаивает, а выходит на маршруты. За минувшие три года в Подмосковье приобрели более тысячи машин, а теперь необходимо проследить, чтобы они работали максимально эффективно.

Особое внимание в регионе уделяют цифровизации процессов. Все маршруты уже собрали в «Яндекс Конструкторе», что позволит оперативно отслеживать работу служб.

Кроме того, в регионе используют систему «Яндекс.Вектор» — с ее помощью можно контролировать качество, своевременность и результат всех мероприятий.