Масштабная подготовка комплекса ЖКХ к зиме началась в Подмосковье

Водоканалы начали подготовку коммунальных сетей в Подмосковье к осенне-зимнему периоду. Всего в этом году заменят 1,6 тысячи арматур, установят 148 частотных преобразователей, промоют свыше тысяч резервуаров чистой воды.

Подготовка началась на водозаборных узлах, очистных сооружениях, насосных станциях и сетях. Все работы направлены на постепенную адаптацию объектов к повышенным нагрузкам.

«Прошлый сезон подтвердил эффективность такого подхода — практически в два раза сократилось время устранения внештатных ситуаций. Работа идет комплексно. Акцент делаем на те объекты, где в прошлый осенне-зимний период фиксировали обратную связь от жителей и на автоматизации процессов. На водозаборных узлах и насосных станциях установим более 120 датчиков телеметрии», — отметил вице-губернатор Владислав Мурашов.

В комплекс работ входит замена запорной арматуры, установка частотных преобразователей, промывка резервуаров чистой воды, капитальный ремонт сетей, замена насосного оборудования и установка датчиков.

По словам главы регионального министерства по содержанию территорий Кирилла Григорьева, после завершения отопительного сезона специалисты выявили наиболее уязвимые участки сетей. На основе анализа состояния объектов сформировали план работ.

«Все мероприятия должны быть завершены до 30 сентября. Кроме того, до 30 ноября на водоканалах будет сформирован централизованный резерв оборудования и запчастей — дизельных генераторных установок, насосов, электрооборудования и инструментов, необходимых для оперативных ремонтных работ. На эту работу выделено более 1,4 миллиарда рублей», — сказал министр.

Больше всего задвижек заменят в Королеве, Одинцове и Клину.