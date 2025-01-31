Масштабная модернизация объектов теплоснабжения начнется в Истре в этом году

На совещании в администрации Истры обсудили главные цели по ремонту и обновлению котельных и тепловых сетей в округе на текущий год. Работы по улучшению теплоснабжения в округе завершат в 2027 году.

В этом году реконструируют котельные в Истре и в Павловской Слободе, а в Дедовске и селе Онуфриево капитально отремонтируют три объекта теплоснабжения. Также капитальное обновление ждет котельные в селе Новопетровское, деревне Кострово и в поселке Глебовский.

Помимо этого, в 2025 году планируют начать строительство двух котельных в Истре на улице Панфилова и в поселке Снегири. В планах у администрации округа и капитальный ремонт сетей теплоснабжения в Павловской Слободе и Дедовске, а также реконструкция участков сетей теплоснабжения в Истре, Дедовске, Рождествено и Покровском общей протяженностью 17,5 километров.