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Масштабная модернизация 5 котельных завершится в Пушкино к осени

Фото: пресс-служба администрации г.о. Пушкинский

Под председательством губернатора Московской области Андрея Воробьева состоялось очередное совещание, на котором рассмотрели вопросы повышения качества жизни жителей округа. Особое внимание уделили работе управляющих организаций, модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к осенне-зимнему периоду.

На территории Пушкинского округа работают 35 управляющих компаний. В ходе совещания отметили важность их открытого взаимодействия с жителями, своевременного реагирования на обращения и качественного содержания многоквартирных домов и прилегающих территорий.

«Важно, чтобы каждая из них выстраивала открытый диалог с жителями, своевременно реагировала на обращения и обеспечивала качественное содержание многоквартирных домов и прилегающей территории», — отметил глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Также участники обсудили реализацию программы модернизации объектов теплоснабжения. В этом году в округе завершается обновление пяти котельных.

Котельные «7 квартал», «Оранжерейная» и «Школьная-2» в Ивантеевке уже полностью готовы. На завершающем этапе находятся работы на котельной № 2 в поселке Лесной и котельной на Октябрьской улице в микрорайоне Мамонтовка.

Продолжается и обновление тепловых сетей. В 2026 году планируется заменить девять участков общей протяженностью 7 км. Работы уже завершены в Лесном, Зеленом Городке, Софрино и Ивантеевке.

Проводимые мероприятия позволят повысить надежность системы теплоснабжения и обеспечить стабильное прохождение предстоящего отопительного сезона.