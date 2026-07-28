Масштабная модернизация 5 котельных завершится в Пушкино к осени

Под председательством губернатора Московской области Андрея Воробьева состоялось очередное совещание, на котором рассмотрели вопросы повышения качества жизни жителей округа. Особое внимание уделили работе управляющих организаций, модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к осенне-зимнему периоду.

На территории Пушкинского округа работают 35 управляющих компаний. В ходе совещания отметили важность их открытого взаимодействия с жителями, своевременного реагирования на обращения и качественного содержания многоквартирных домов и прилегающих территорий.

«Важно, чтобы каждая из них выстраивала открытый диалог с жителями, своевременно реагировала на обращения и обеспечивала качественное содержание многоквартирных домов и прилегающей территории», — отметил глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Также участники обсудили реализацию программы модернизации объектов теплоснабжения. В этом году в округе завершается обновление пяти котельных.

Котельные «7 квартал», «Оранжерейная» и «Школьная-2» в Ивантеевке уже полностью готовы. На завершающем этапе находятся работы на котельной № 2 в поселке Лесной и котельной на Октябрьской улице в микрорайоне Мамонтовка.

Продолжается и обновление тепловых сетей. В 2026 году планируется заменить девять участков общей протяженностью 7 км. Работы уже завершены в Лесном, Зеленом Городке, Софрино и Ивантеевке.

Проводимые мероприятия позволят повысить надежность системы теплоснабжения и обеспечить стабильное прохождение предстоящего отопительного сезона.