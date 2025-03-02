Масштабная модель Солнечной системы появилась в Черноголовке
Новый арт-объект открыли в Черноголовке — модель Солнечной системы масштабом 1:1 500 000 000. Ее можно пройти во время прогулки за два часа.
Каждые 100 метров пути пропорциональны одной астрономической единице. Объекты выстроены в такую же линию, как и их прототипы. Солнце, расположенное напротив здания школы с обсерваторией, — это начальная точка пешеходного маршрута. Открытие прошло 28 февраля к великому параду планет.
«Солнечная система — это лишь часть той большой программы, которая делается в городе. Это программа по выявлению, проявлению и сохранению нашей научной идентичности, сущности. Мы стараемся давать площадям или скверам имена великих ученых, делаем уличные арт-объекты, проводим мероприятия, посвященные науке, для молодых ученых», — сказал директор АНО «Центр городского развития» Олег Егоров.
Макеты планет выполнены из природных материалов. Каждый камень подбирался по составу небесного тела. Прототипы планет находятся в стеклянных камерах с источниками света.
«Важно было художественными средствами отразить оптическое подобие тех планет, которые мы видим в космосе, чтобы это был странный метафизический опыт проникновения в материю, чтобы это вещество было оптически прозрачным, чтобы мы видели в нем внутренний космос этого объекта», — уточнил скульптор Артемий Родионов.
Модель Солнечной системы в таком масштабе — единственный арт-объект на территории России. Он появился в Черноголовке благодаря поддержке АНО «Центр городского развития». Организация занимается социально-культурным развитием наукограда.