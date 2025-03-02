Масштабная модель Солнечной системы появилась в Черноголовке

Новый арт-объект открыли в Черноголовке — модель Солнечной системы масштабом 1:1 500 000 000. Ее можно пройти во время прогулки за два часа.

Каждые 100 метров пути пропорциональны одной астрономической единице. Объекты выстроены в такую же линию, как и их прототипы. Солнце, расположенное напротив здания школы с обсерваторией, — это начальная точка пешеходного маршрута. Открытие прошло 28 февраля к великому параду планет.

«Солнечная система — это лишь часть той большой программы, которая делается в городе. Это программа по выявлению, проявлению и сохранению нашей научной идентичности, сущности. Мы стараемся давать площадям или скверам имена великих ученых, делаем уличные арт-объекты, проводим мероприятия, посвященные науке, для молодых ученых», — сказал директор АНО «Центр городского развития» Олег Егоров.