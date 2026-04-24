Масштабная экологическая акция по очистке леса пройдет в Подмосковье

25 апреля 2026 года в Московской области состоится экологическая акция «Субботник в лесу». Мероприятие организует Комитет лесного хозяйства Московской области.

В акции примут участие работники лесного хозяйства Подмосковья, представители общественных организаций и жители региона. Участники очистят участки всех 19 подмосковных лесничеств от неликвидной древесины и бытового мусора.

Центральная площадка акции — участок Кучинского участкового лесничества Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес». Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин, представители администрации городского округа Балашиха и Московской областной Думы дадут старт мероприятию.

Приглашаем журналистов осветить акцию. Сбор представителей СМИ 25 апреля в 11:30 на центральной площадке по адресу: городской округ Балашиха, в 8 километрах от МКАД и в 500 метрах от шоссе Энтузиастов. Координаты: 55.789949, 37.931945. Начало мероприятия в 12:00.

Аккредитация по телефону: 8 968 896 42 84.