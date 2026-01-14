Масштабная донорская акция прошла в Коломне

В первые дни 2026 года медики коломенской больницы подвели итоги новогодней донорской акции. За время праздников 21 доброволец сдал почти 10 литров крови. Эти запасы уже помогли пациентам в отделениях хирургии, гематологии и реанимации.

Благодаря проведенной акции в больнице удалось создать достаточный резерв крови на январь.

«Во время операций нам часто приходится переливать кровь. Она также очень нужна гематологам, терапевтам и кардиохирургам», — отметил заведующий хирургическим отделением Дмитрий Мишин.

Только за 12 праздничных дней врачи перелили пациентам 57 доз эритроцитов. Кровь направляли в хирургические, терапевтические и реанимационные отделения.

Донором может стать любой здоровый человек старше 18 лет. Подобные акции позволяют постоянно пополнять банк крови и спасать жизни.