Масленицу отпраздновали в Центральном парке Долгопрудного

22 февраля в Центральном парке Победы в Долгопрудном прошли масленичные гуляния, собравшие тысячи гостей. Для жителей и гостей города подготовили народные игры, угощения и огненное шоу.

Гости праздника участвовали в перетягивании каната, боях подушками и мас-рестлинге. Желающие могли взобраться на масленичный столб за призами. Для детей организовали мастер-классы, а на катке прошло ледовое шоу с участием фигуристов.

Всех желающих угощали блинами с горячим чаем. Сотрудники городских школ и детских садов, учащиеся и их родители напекли угощения, а вырученные от продажи средства направили на поддержку бойцов СВО. На ярмарке можно было приобрести изделия местных мастериц.

Кульминацией праздника стало сожжение чучела Масленицы и выступление повелителей огня. Организаторы отметили, что проводы зимы удались на славу.