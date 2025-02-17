Масленицу отметят на Советской площади в Дмитрове 2 марта

Гостей ждет программа, наполненная традиционными забавами, яркими представлениями и блинами. В этом году организаторы подготовили разнообразные активности для детей и взрослых.

На Советской площади развернутся интерактивные площадки с играми, конкурсами и забавами.

Специальным украшением праздника станет масленичный поезд. Кульминацией будет огненное шоу от профессиональных артистов. И, конечно же, не обойдется без традиционного обряда сжигания чучела Масленицы — символа уходящей зимы, выполненного в этом году в внушительном размере, достигающем двух метров.

«Масленица — это праздник, который дарит радость, объединяет людей и напоминает о наших традициях. Приходите всей семьей, чтобы проводить зиму, попробовать вкусные блины и зарядиться весенним настроением», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Возрастные ограничения: 0+.