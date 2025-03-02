Масленицу отметили в выставочном комплексе «Артишок» в Химках

В выставочном комплексе «Артишок» провели программу «Душа моя, Масленица». Для жителей Химок подготовили концерт, народные игры, творческие мастер-классы и хоровод.
В мероприятии принял участие депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов.
«В Химках всегда с большим размахом празднуют Масленицу. Этот праздник для меня — наша история и наши корни. Он показывает наш дух, широту нашей души и русских сердец», — поделился Владислав Мирзонов.
Артисты фольклорного ансамбля «Зарянка» исполнили народные песни и танцы. Выступление детей дополнили тематические костюмы.
После активностей всех угостили блинами с вареньем и медом.
Проводы зимы в Химках завершатся большой программой «Солнечная Масленица» с народными гуляниями, хороводами и угощениями в парке Толстого. Тематические активности также проведут в парках Величко, «Дубки», «Экоберег» и «Подрезково»
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