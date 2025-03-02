Масленицу отметили в Химках

Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки

Для жителей Химок подготовили народные гулянья, концерты, хороводы, ярмарки и угощения в честь проводов зимы. Масленицу отметили во всех микрорайонах города и домах культуры.

В первый день весны прошел фестиваль «Солнечный БлинФест» в Доме культуры деревни Брехово.

На детской площадке на улице Строителей жители приняли участие в программе «Ай да Масленица!».

В Центральной городской библиотеке организовали творческие мастер-классы и ярмарку изделий ручной работы.

«Настоящий народный праздник! Столько ярких эмоций, вкусные блины, веселые конкурсы. Очень приятно, что такие традиции поддерживаются», — отметил химчанин Олег Семенов.

Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
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Народные гулянья также прошли в домах культуры «Лунево» и «Контакт». В последнем гостей порадовало выступление ансамбля русской народной песни «Сударушки».

Масштабная программа «Солнечная Масленица» состоялась в парках Величко, «Дубки», «Экоберег» и «Подрезково», а главной площадкой стал парк Толстого. Для гостей подготовили аттракционы, спортивные игры, мастер-классы и славянские забавы.

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