Масленицу отметили в Химках

Для жителей Химок подготовили народные гулянья, концерты, хороводы, ярмарки и угощения в честь проводов зимы. Масленицу отметили во всех микрорайонах города и домах культуры.

В первый день весны прошел фестиваль «Солнечный БлинФест» в Доме культуры деревни Брехово.

На детской площадке на улице Строителей жители приняли участие в программе «Ай да Масленица!».

В Центральной городской библиотеке организовали творческие мастер-классы и ярмарку изделий ручной работы.

«Настоящий народный праздник! Столько ярких эмоций, вкусные блины, веселые конкурсы. Очень приятно, что такие традиции поддерживаются», — отметил химчанин Олег Семенов.