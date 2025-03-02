Масленицу отметили в Химках

Для жителей Химок подготовили народные гулянья, концерты, хороводы, ярмарки и угощения в честь проводов зимы. Масленицу отметили во всех микрорайонах города и домах культуры.
В первый день весны прошел фестиваль «Солнечный БлинФест» в Доме культуры деревни Брехово.
На детской площадке на улице Строителей жители приняли участие в программе «Ай да Масленица!».
В Центральной городской библиотеке организовали творческие мастер-классы и ярмарку изделий ручной работы.
«Настоящий народный праздник! Столько ярких эмоций, вкусные блины, веселые конкурсы. Очень приятно, что такие традиции поддерживаются», — отметил химчанин Олег Семенов.
Народные гулянья также прошли в домах культуры «Лунево» и «Контакт». В последнем гостей порадовало выступление ансамбля русской народной песни «Сударушки».
Масштабная программа «Солнечная Масленица» состоялась в парках Величко, «Дубки», «Экоберег» и «Подрезково», а главной площадкой стал парк Толстого. Для гостей подготовили аттракционы, спортивные игры, мастер-классы и славянские забавы.
Инвесторы вложат 60 млрд рублей в новый морской курорт «Золотые пески» в Крыму
Спортсмены из Лыткарина победили в первенстве России по карате
Истребители Су-34 скинули бомбы на ВСУ в Гуляйполе
Выставку работ юных художников откроют в музее в Мытищах
Итоги конкурса рисунков «Инспектор ПДН глазами ребенка» подвели в Мытищах
ФСБ ликвидировала исламиста, готовившего теракты в метро Москвы и подмосковной синагоге
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте