Масленичный забег пройдет в Химках 21 февраля

Мероприятие, организованное беговым сообществом #Khimkirunbar, состоится в парке Толстого. Его участники встречаются каждую субботу в рамках мероприятия «5 верст», в ходе которого им необходимо преодолеть дистанцию пять километров.

Клуб объединяет более 200 химчан и проводит бесплатные тренировки каждую неделю для всех желающих, включая семьи с детьми.

Организаторы заявили, что они решили подарить праздник любителям активного отдыха, призвав участников раскрасить черно-белый мир в яркие цвета с помощью блинов, баранок, валенок и платков. По их словам, будет весело, шумно, вкусно и невероятно красиво.

После забега всех участников ждут масленичные угощения с горячим чаем и фотосессия.

Сбор участников — в 08:45 у фонтана в парке Толстого, старт — в 09:00. Участие бесплатное и подходит для бегунов всех возрастов. Предварительная регистрация не требуется.