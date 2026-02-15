Масленичные гуляния в музее Чайковского: программа для детей

В музее-заповеднике П. И. Чайковского в городском округе Клин 20 и 21 февраля пройдут праздничные мероприятия, посвященные Масленице. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Для гостей подготовили тематическую экскурсию «Масленица в доме Чайковского» и детскую игровую программу «Масленица». Хозяйка праздника расскажет о традициях празднования Масленицы: значении каждого дня недели, ритуалах и обрядах. Развлекут гостей петрушечным представлением и народными играми.

Также участников ждет творческий мастер-класс, на котором они создадут сувенир на память — куклу-масленицу или солнечное чудо.

Начало мероприятий в 11:00 и 13:00. Возрастное ограничение: 0+.

Запись по телефонам: +7 (496) 242-10-50; +7 (915) 110-43-38. Телефон детского центра: +7 (985) 456-08-10.

Более подробную информацию о программах и мероприятиях музея-заповедника П. И. Чайковского, а также билеты можно найти на сайте музея [tchaikovsky.house](https://tchaikovsky.house/excursion/detskaya-igrovaya-programma-maslenicza-v-muzee/).