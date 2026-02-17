Масленичные гуляния со спортивной программой пройдут в Серпухове

В Серпухове, Пущино и Протвино 22 февраля пройдут масленичные народные гуляния «Солнце на ладонях» (0+). Организатором праздника выступило движение «Здоровое Отечество». Гостей ждут спортивные состязания, конкурсы, театрализованные представления и угощение блинами.

Центральной площадкой празднования станет площадь перед Дворцом культуры имени Ленина в Серпухове, где мероприятия продлятся с 10:00 до 15:00. Также гуляния развернутся в Пущинском центре культурного развития «Вертикаль» и культурно-досуговом центре «Протон» в Протвино — здесь праздник начнется в 12:00 и завершится в 15:00.

Программа обещает быть насыщенной. Утреннюю зарядку для гостей проведет чемпион мира по боксу Федор Чудинов. Для посетителей подготовили театральные, музыкальные и танцевальные номера, флешмобы и хороводы. Любители активного отдыха смогут посоревноваться в силе удара и выиграть призы. Кульминацией вечера станет огненное шоу и традиционное сжигание чучела Масленицы.

Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/698b352b49af4716f5113b38. Вход свободный.