Масленичные гуляния пройдут на четырех ярмарках в Чехове

Продегустировать блины с разными начинками, поучаствовать в традиционных гуляньях и отметить праздник прихода весны можно будет на четырех ярмарках «Товары регионов России» в Чехове. Там же любой желающий сможет найти продукты или изделия ручной работы.

В честь празднования Дня защитника Отечества в округе организуют ярмарочные площадки, куда приглашают всех жителей и гостей. Первая из них расположится в сквере на улице Полиграфистов, рядом с домом № 1. Посетить ее можно до 9 февраля с 10:00 до 20:00.

Вторая площадка откроется находится на улице Московской, 96, перед торговым центром. Она будет работать с 10 по 16 февраля, а также с 24 февраля по 2 марта. Время работы — с 10:00 до 20:00.

Еще одна ярмарка пройдет на улице Чехова, рядом с домом № 3. Ее можно посетить с 17 по 23 февраля в то же время — с 10:00 до 20:00.

На ярмарках гости смогут приобрести фермерские продукты, такие как мед, сыры, хлебобулочные изделия и деликатесы.