Масленичные гуляния прошли во Дворце культуры «Юбилейный» в Воскресенске

В рамках проекта «Листая православный календарь» во Дворце культуры «Юбилейный» состоялась праздничная программа «Гуляй народ — широкая Масленица идет!». Гостей встречала радушная хозяйка с юными помощниками из театральной студии «Спектр».

Вместе с ведущими гости наряжали чучело Маслены, участвовали в зажигательном танце, «остужая» горячие блины, и проверяли свою смекалку в викторине. Юные артисты рассказывали зрителям о каждом дне масленичной недели, знакомя с традициями и обрядами.

Музыкальным подарком стали выступления солисток студии академического вокала «PRIMA» Екатерины Кондратьевой, Василисы Маханько и Доминики Нагорновой. В их исполнении прозвучали песни «Веселая кадриль», «Русские умельцы» и «Я люблю тебя, Россия».

По традиции всех гостей ждали ароматные блины и румяные оладьи. Организаторы пожелали гостям веселой и щедрой Масленицы.