Масленичные гуляния прошли в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В городском парке культуры и отдыха Солнечногорска развернулась праздничная программа, посвященная проводам зимы. Для горожан и гостей округа организовали концерт, конкурсы, интерактивные игры и традиционные угощения — блины.

Главной площадкой стала сцена у спорткомплекса «Металлург», где выступили ведущие творческие коллективы округа, вокальный квартет «Перфомен» и братишки Бондаренко — виртуозные аккордеонисты. В ходе мероприятия прошла «Блинная битва», подвели итоги конкурса «Народная Масленица», а затем все собрались в большой хоровод.

У памятника Лермонтову прошли мастер-классы и народные игры — бирюльки, метание подков, а также забавы на масленичном столбе.

«Весь день в парке кипела жизнь: блины, хороводы, конкурсы. Но главное — лица. Счастливые, румяные, наши. Приходили семьями, наряжались в русские костюмы — это была магия единства!», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Праздник завершился традиционным сжиганием чучела Масленицы на озере Сенеж. Масленичные мероприятия прошли также во всех территориальных управлениях, собирая вместе жителей разных поколений и поддерживая народные традиции.