Масленичные гуляния прошли в Павлово-Посадском округе
В минувшие выходные в Электрогорском парке состоялись масленичные гуляния, собравшие сотни жителей и гостей округа. Центральным событием стала кулинарная площадка «Блины от шефа», где вместе с поварами блины готовил глава округа Денис Семенов с заместителями и депутатами.
Для гостей подготовили насыщенную программу: театрализованное представление «Масленичный хоровод», мастер-класс по созданию весенних оберегов «Мартинки», три игровые площадки и праздничный концерт. Особенно тепло публика встречала арт-проект «ИВАНОЛЬГА» из Владимира и программу «Запевай с весной».
На ярмарке «Живой базар» можно было приобрести домашние угощения, мед, пряники и сувениры ручной работы. Для памятных фотографий работала тематическая зона «Зима прощай!».
«Мы хотели создать по-настоящему семейную, теплую атмосферу. И, кажется, получилось: смех, улыбки, запах свежей выпечки — это и есть душа праздника», — поделились организаторы.
Представители администрации поблагодарили участников: «Спасибо всем, кто пришел, нашим артистам, организаторам и волонтерам. Вы сделали этот день по-настоящему солнечным и душевным».