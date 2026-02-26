Масленичные гуляния прошли в Павлово-Посадском округе

В минувшие выходные в Электрогорском парке состоялись масленичные гуляния, собравшие сотни жителей и гостей округа. Центральным событием стала кулинарная площадка «Блины от шефа», где вместе с поварами блины готовил глава округа Денис Семенов с заместителями и депутатами.

Для гостей подготовили насыщенную программу: театрализованное представление «Масленичный хоровод», мастер-класс по созданию весенних оберегов «Мартинки», три игровые площадки и праздничный концерт. Особенно тепло публика встречала арт-проект «ИВАНОЛЬГА» из Владимира и программу «Запевай с весной».

На ярмарке «Живой базар» можно было приобрести домашние угощения, мед, пряники и сувениры ручной работы. Для памятных фотографий работала тематическая зона «Зима прощай!».