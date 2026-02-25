Масленичные гуляния прошли в парке Захарово в Одинцове

Проводы зимы в парке «Захарово» — традиционное мероприятие для Одинцовского округа. Ежегодно гуляния на Масленицу в пушкинских краях посещают сотни жителей и гостей муниципалитета.

Праздник стартовал со смотра славянских красавиц — коллективы окружных Домов культуры представили публике Масленичные куклы, которые изготовили своими руками. Одни были в расписных платках, другие — с косами из соломы, с яркими лентами и пестрыми юбками.

Развлечений для гостей парка подготовили немало, здесь проверяли силу и ловкость по-русски: метали валенки, осваивали ходули, штурмовали масленичный столб.

Согревались тоже по всем славянским канонам — самоварным чаем с чабрецом и душицей, а также горячими блинами.

Масленицу в парке Захарово отмечают не первый год. Хороводы в свое время здесь водил и Александр Пушкин. Известный русский классик проводил под Одинцовом не только летние месяцы — ученые утверждают, что в 1808-м поэт угощался в Захарово блинами на Масленицу.