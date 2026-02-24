Масленичные гуляния прошли в округе Пушкинский
На территории городского округа Пушкинский с размахом прошли традиционные масленичные гуляния: праздник, символизирующий долгожданный переход от зимы к весне, объединил жителей всех возрастов. 22 февраля для гостей подготовили насыщенную развлекательную программу с народными играми, хороводами, мастер-классами и, конечно, ароматными блинами.
Центром притяжения на всех локациях стала сцена, где для зрителей выступили творческие коллективы округа. Артисты подарили гостям яркие номера, создав по-настоящему праздничное настроение. Помимо концертной программы, на площадках работали тематические фотозоны и развернулась ярмарка, где местные мастера представили товары ручной работы.
Кульминацией проводов зимы стало традиционное сожжение чучела, символизирующее окончательное прощание с зимними холодами и встречу долгожданной весны.