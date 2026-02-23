Масленичные гуляния прошли в Химках

В Химках широко отметили Масленицу: народные гуляния развернулись сразу на нескольких площадках округа, включая территорию храма Георгия Победоносца и парк «Величко». В последний день масленичной недели прихожане, местные жители и гости города собрались, чтобы проводить зиму по традиционным канонам — с блинами, играми и теплым общением.

Организатором праздничной программы у храма Святого Великомученика Георгия Победоносца выступил местный приход. Для гостей подготовили интерактивную программу с конкурсами и играми, работала стилизованная фотозона, а также полевая кухня, где всех желающих угощали блинами с горячим чаем. Юным посетителям особенно запомнилось катание на лошадях.

В мероприятии приняла участие лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева. Она пообщалась с жителями и поздравила собравшихся с окончанием масленичной недели.

— Масленица — живая традиция, которая объединяет людей разных поколений. Важно, что в Фирсановке такие события проходят в теплой, по-настоящему семейной атмосфере. Приход храма сделал все, чтобы этот день запомнился и детям, и взрослым, — подчеркнула Климачева.

Отдельной площадкой праздничной программы стал парк «Величко», где для жителей выступили танцевальные и музыкальные коллективы. В мероприятии принял участие муниципальный депутат Алексей Федоров.

В этом году масленичные гуляния в Химках охватили все микрорайоны. Главной городской площадкой стал парк Толстого. Праздничные программы также проходят в парках «Дубки», «Эко-Берег» и «Подрезково».