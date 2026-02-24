Масленичные гуляния прошли в городском парке в Чехове
Более пяти тысяч гостей посетили городской парк культуры и отдыха Чехова 22 февраля, чтобы с размахом отпраздновать Широкую Масленицу и проводить зиму. Для всех желающих подготовили угощения и разнообразные развлечения.
В парке организовали ярмарку мастеров, масленичные забавы, аттракционы, конкурсы и викторины. На «Самоварной станции» гостей угощали горячим чаем, сладостями и блинами. Для праздника испекли более пяти тысяч. Кроме того, кулинары приняли участие в конкурсе «Блинная горка». Они заранее испекли угощение, креативно его украсили и принесли в парк. Самые аппетитные композиции отметили кубками, призами и титулом «Блинный мастер».
Для детей подготовили анимационную программу и представления марионеточного театра. Они также смогли покататься на тюбингах, на карусели «Сказка» и колесной русской печке. Взрослые принимали активное участие в мастер-классах и конкурсах на силу и ловкость. Не обошлось на мероприятии без песен, танцев и хороводов.
На открытой сцене парка с музыкальными, танцевальными и песенными номерами выступили местные творческие коллективы. Празднование завершилось файер-шоу и символичным сожжением чучела Масленицы — лучники горящими стрелами подожгли символ уходящей зимы.
«В течение двух дней на 16 площадках округа мы вместе с жителями провожали зиму и праздновали Масленицу. Эта традиция сохранилась с древних времен и отражает связь поколений, культурное наследие и народные обычаи. Масленица позволяет насладиться вкусной едой и весельем, подготовить себя морально и физически к предстоящему периоду воздержания. Затем начинается Великий пост — время молитв и покаяния. Великий пост длится 40 дней, это важный период в жизни православных христиан, направленный на духовное совершенствование и подготовку к главному христианскому празднику — Пасхе», — отметил руководитель муниципалитета Михаил Собакин.