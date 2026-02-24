Масленичные гуляния прошли в городском парке в Чехове

Более пяти тысяч гостей посетили городской парк культуры и отдыха Чехова 22 февраля, чтобы с размахом отпраздновать Широкую Масленицу и проводить зиму. Для всех желающих подготовили угощения и разнообразные развлечения.

В парке организовали ярмарку мастеров, масленичные забавы, аттракционы, конкурсы и викторины. На «Самоварной станции» гостей угощали горячим чаем, сладостями и блинами. Для праздника испекли более пяти тысяч. Кроме того, кулинары приняли участие в конкурсе «Блинная горка». Они заранее испекли угощение, креативно его украсили и принесли в парк. Самые аппетитные композиции отметили кубками, призами и титулом «Блинный мастер».

Для детей подготовили анимационную программу и представления марионеточного театра. Они также смогли покататься на тюбингах, на карусели «Сказка» и колесной русской печке. Взрослые принимали активное участие в мастер-классах и конкурсах на силу и ловкость. Не обошлось на мероприятии без песен, танцев и хороводов.