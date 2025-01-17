Масленичные гуляния пройдут в усадьбе Шахматово в Солнечногорске

Масленичная неделя пройдет в усадьбе Шахматово под Солнечногорска. Для гостей мероприятия подготовили насыщенную программу.

Школьников приглашают на тематические масленичные квесты 26, 27 и 28 февраля. Ребята смогут узнать о масленичных традициях, принять участие в играх, разгадать головоломки и насладиться блинами. Празднование Широкой Масленицы пройдет 1 и 2 марта. Гости по традиции с размахом проводят зиму и встретят весну.

«С музеем у администрации округа налажено плотное взаимодействие. Сюда с большим удовольствием приезжают школьники. Сотрудники проводят бесплатные экскурсии для детей из семей участников спецоперации. Удобно, что принимают „Пушкинскую карту“. Поэтому я могу порекомендовать отпраздновать Масленицу в Шахматово: в усадьбе всегда её проводят весело, вкусно и увлекательно», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Для участия в праздничных программах необходимо забронировать место по телефону: 8 (965) 252-83-94.