Масленичные гуляния пройдут в парке Толстого в Химках 18 и 22 февраля

Выставочный комплекс «Артишок» в парке имени Льва Толстого станет главной масленичной площадкой округа. Гостей ждут мастер-классы, народные забавы, песни и дегустация блинов.

18 февраля территория окунется в настоящую сказку: повсюду появятся интерактивные зоны, традиционные украшения и яркие масленичные декорации. Каждого будет ждать запах свежих блинов, веселые народные напевы и большое количество творчества.

Программа начнется в 15:00 с мастер-класса «Масленичное чудо», где участники слепят маленькие чучела — символы прощания с зимой. В 17:00 стартует шоу «Лакомка» с народными забавами, песнями и дегустацией блинов.

«Через мастер-классы, народные игры и песни мы передаем нашим детям уважение к культуре предков. Приходите сами, приводите родителей. Пусть праздник объединяет семьи», — призвал председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский.

Грандиозная программа «Солнечная Масленица» состоится 22 февраля на свежем воздухе. Гостей ждут яркие развлечения и зрелищное сжигание чучела — финальный ритуал, провозглашающий весну.