Масленичные гуляния пройдут в парках в Серпухове 2 марта

Свыше 25 развлекательных мероприятий проведут в парках городского округа Серпухов с 24 февраля по 2 марта. Жителей приглашают принять участие в спортивных занятиях, творческих мастер-классах, интеллектуальных викторинах и масленичных гуляниях.

В парке имени Олега Степанова по понедельникам и средам для любителей скандинавской ходьбы пройдут прогулки и занятия по суставной разминке. На мастер-классе по историческим танцам гости парка освоят элементы различных стилей танца: барочный, викторианский, средневековый. Участники смогут погрузиться в атмосферу прошлых эпох.

Для юных жителей округа в пятницу и субботу подготовили веселые разминки, игровые программы и интеллектуальные викторины. Малыши поучаствуют в мастер-классах, игровых и спортивных программах.

В парках имени Олега Степанова и «Питомник» 2 марта проведут Масленичные гуляния. Гостей ждет концерт, театрализованное представление, мастер-классы по созданию оберега, народные игры. Всех желающих угостят чаем с блинами. Завершит вечер зажигательное фаер-шоу.