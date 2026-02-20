Масленичные гуляния пройдут в парках Коломны и Озер 22 февраля

В воскресенье, 22 февраля, парки городского округа Коломна приглашают жителей и гостей на празднование «Солнечной Масленицы». Народные гуляния состоятся в парке Мира и сквере имени Зайцева в Коломне, а также в парке «Сосновый бор» в Озерах.

Для гостей подготовили насыщенную праздничную программу. Будут организованы атмосферные театрализованные представления, выступления музыкальных и танцевальных коллективов. Все желающие смогут принять участие в тематических мастер-классах, освоить новые навыки и создать сувениры своими руками.

Интерактивные развлечения и народные игры увлекут и детей, и взрослых. Для любителей фотографироваться оборудуют уютные фотозоны. На территории парков также разместятся ярмарочные ряды с сувенирами, угощениями и изделиями народных промыслов.

Традиционно гостей будут угощать горячими блинами и ароматным чаем. В сквере имени Зайцева гуляния начнутся в 11:00, в парке Мира — в 12:00. Парк «Сосновый бор» в Озерах приглашает гостей к 12:00.