Масленичные гуляния пройдут в Химках с 17 по 22 февраля

Мероприятия состоятся в парках и возле домов культуры округа. В программе — творческие мастер-классы, фольклорные концерты и традиционные праздничные программы.

Откроет неделю 17 февраля концерт «Блины-оладушки!» в доме культуры «Контакт». В 17:00 солисты хора русской народной песни исполнят традиционные композиции.

18 февраля праздничные мероприятия пройдут в парке Толстого. В 15:00 в «Артишоке» состоится мастер-класс по созданию масленичного чучела, а в 17:00 здесь же начнется программа «Лакомка» с народными играми и угощениями.

21 февраля в 12:00 народные гуляния организуют у домов культуры «Лунево» и «Брехово». Гостей ждут мастер-классы по выпеканию блинов, ярмарка и игры.

Завершится неделя 22 февраля масштабной программой «Солнечная Масленица». С 12:00 праздничные мероприятия начнутся одновременно в парках Толстого, «Дубки», Величко и «Экоберег». В 15:00 праздничная программа стартует у дома культуры «Фирсановка».