Масленичные гулянья пройдут на 24 площадках в Подольске

В эти выходные в Подольске пройдут масштабные масленичные гулянья. Праздничные мероприятия развернутся на 24 площадках города, включая дома культуры, парки и скверы.

Гостей ждут веселые игры, театрализованные представления и, конечно же, ароматные блины на свежем воздухе.

Особое внимание привлекут выступления знаменитого коллектива «Бурановские бабушки», которые порадуют зрителей в воскресенье, 2 марта. Артисты выступят на трех локациях: в 12:00 в сквере у ДК «Машиностроитель» в Климовске на Гривно, в 12:50 на Дворцовой площади в Дубровицах и в 13:30 в парке имени Виктора Талалихина. В праздничной программе также примут участие творческие коллективы Подольска, которые подготовили для жителей яркие концерты.

«Масленица — это время тепла, радости и добрых традиций. Мы встретим весну песнями, танцами и веселыми гуляньями! И, конечно, сожжем чучело зимы. Приходите за яркими эмоциями и отличным настроением», — сообщил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.