Масленичное чучело сожгут в городском парке в Лобне 2 марта

Организаторы включили в программу традиционные масленичные забавы.

«Не пропустите возможность окунуться в атмосферу народных гуляний, почувствовать дух традиций и весело провести время в кругу друзей и близких! Приходите, чтобы вместе проводить зиму, встретить весну и зарядиться отличным настроением на весь год!» — пригласили организаторы мероприятия.

В «Киово» Масленица начнется 1 марта в 12:20, а в Центральном городском парке — 2 марта также в полдень. В воскресенье там будут работать ярмарка, анимационная программа, творческие мастер-классы, выставка чучел, их масленичное шествие по парку, а в 16:50 — сжигание.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.