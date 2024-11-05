Маскировочные сети отправят из Лосино-Петровского в зону СВО

Муниципальный депутат в Лосино-Петровском Гузаль Данилова посетила санаторий имени Горького и привезла волонтерам материалы для плетения маскировочных сетей. Их доставят в зону специальной военной операции.

Санаторий имени Максима Горького расположен в поселке Юность. Его сотрудники активно помогают участникам специальной военной операции. В свободное от лечения время гости и персонал плетут маскировочные сети и изготавливают окопные свечи.

Гузель Данилова привезла необходимые материалы, которые позволят увеличить объемы производства. Кроме того, депутату передали уже готовые комплекты. Их отправят в зону специальной военной операции в ближайшее время.

«В последнее время наблюдается заметное увеличение объемов гуманитарной помощи, которая поступает от жителей города для наших военнослужащих. Эта тенденция является весьма положительной и заслуживает особого внимания, так как объемы гуманитарной помощи продолжают расти, что, несомненно, способствует укреплению морального духа наших военных», — сказала Данилова Гузаль.

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