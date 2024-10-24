Волонтеры из Балашихи отправили бойцам СВО партию маскировочных сетей

Группа активистов обратилась в общественную приемную местного отделения партии «Единая Россия» в Балашихе с просьбой помочь в изготовлении маскировочных сетей для бойцов специальной военной операции. Эти сети являются важным элементом защиты, так как помогают скрыть военных, технику и инженерные сооружения от разведки противника.

На призыв откликнулись волонтеры «Молодой гвардии единой России», которые оперативно начали работу. В результате их усилий были изготовлены несколько маскировочных сетей, готовых к отправке на фронт.

«Когда активисты обратились к нам за помощью, мы поняли, что не можем оставаться в стороне. Каждый из нас может внести свой вклад в общее дело. Молодежь Балашихи всегда готова поддержать тех, кто нуждается в помощи, и этот проект — яркий тому пример», — прокомментировал руководитель «Молодой гвардии Балашихи» Алексей Егоров.

Сети уже готовы к отправке, и волонтеры заверили, что продолжат свою работу в этом направлении. Помощь была оказана в рамках партийного проекта «Доброе дело», который направлен на поддержку нуждающихся и активное участие молодежи в социальных инициативах.

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